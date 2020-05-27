Мапа України зовсім скоро зміниться: нардеп

Завантажте мобільний додаток сайту

Вже зовсім скоро мапа України зміниться. Це стане наслідком реформи децентралізації, яка наразі знаходиться на фінальній стадії, - повідомляє NNS з посиланням на ТСН. Що чекає українців?

Про те, як зміниться життя та як виглядатиме мапа України після реформи розповів "Слуга народу" народний депутат Віталій Безгін, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Що таке перспективний план для області?

Це – перелік усіх громад в області. Громада – це базова одиниця адміністративно-територіального устрою. По суті, це все те, що раніше було селами, селищами, містами. Тепер всіх мешканців України поділять на територіальні громади. Планується, що по всій країні громад налічуватиметься 1400-1410.

"Поточний територіальний устрій не лише не відповідає сучасним викликам, а й подекуди не має нічого спільного з тим, як насправді проживають громадяни на території України. Відповідно, не сприяє розвитку як місцевого самоврядування, так і самої держави та її економіки",

– сказав Безгін.

А що не так із нинішніми селами та містами?

Всі послуги (суди, відомства тощо) можна було отримати здебільшого тільки в районних центрах. Районні центри формувалися, виходячи з показників 50-річної давності, а тому не відповідають нинішньому стану речей. Реформатори планують зробити так, щоб громадяни могли якомога швидше отримати послуги на місцях. Власне, завдяки реформі вони зможуть отримувати будь-які послуги від влади на рівні громад.

Те ж стосується і фінансування. Гроші йтимуть тепер до місцевого самоврядування, яке вирішуватиме, на які потреби громади їх витратити. Однак, оскільки велика кількість всього й досі адмініструється через Київ, більшість територій все одно залежна від того, як Київ розподілить ті чи інші кошти. Тобто фактично незалежність місцевого самоврядування є обмеженою.

Що буде з мапою України?

Зараз в Україні понад 10 тисяч населених пунктів. По закінченню реформи сформуються 1410 громад – тобто візуально зміни також будуть помітні.

Як сформують ці громади?

Перша і основна умова – чисельність населення. Вона має становити мінімум 3 тисячі мешканців. Також враховується кількість дітей шкільного віку, які навчаються на території громади. Це допоможе зрозуміти, чи є демографічна криза в громаді і чи є шанси з неї вийти. Ну і, звісно, враховуватимуть площу території громади та індекс податкоспроможності бюджету громади.

"Але треба розуміти, що винятково у такий спосіб, без спілкування з людьми, ухвалювати подібні рішення неможливо. Ми дуже ретельно комунікували з громадянами на місцях. До початку карантину, за півроку ми об’їхали понад половину країни та вивчили реальну ситуацію у відвіданих регіонах. І вже на підставі в тому числі зібраної «в полях» інформації боролися за те чи інше рішення, формували позицію",

– додав Віталій Безгін.

Чи є якісь проблеми у тих, хто уже об'єднався в громади?

Переважно люди ставляться до змін позитивно. Вони самостійно відповідають за розвиток своєї території, не чекаючи на рішення "зверху".

Проблеми наразі в основному в тому, що майже на будь-якій території, майже завжди присутні спроби втрутитися у процес формування громад чи в блокування цього процесу у власних інтересах. Такі спроби робляться з боку чи то політиків, чи то підприємців, чи то власників земельних ділянок.

"Ми максимально намагалися відбивати ці спроби на всіх рівнях. Звісно, є випадки, де подібні речі «пролізли». Ніхто не ідеальний. Свого часу Польща так само мала багато конфліктів і точок напруги на початковому етапі реформи. Це все предмет для роботи над помилками і вдосконалення в майбутньому",

– каже Безгін.

Що буде далі?

Наступним етапом планують формувати розпорядження про територію територіальних громад, яке ґрунтуватиметься на цих перспективних планах, але ще й зазначить території і центри громад. Далі протягом 10-12 днів уряд має подати подання до Верховної Ради – постанову про райони, де на мапі України міститимуться всі нові райони і весь перелік громад, що до них входять. Це фактично і буде новий адміністративно-територіальний устрій України. На чергові місцеві вибори вже в жовтні нинішнього року Україна має вийти з об'єднаними громадами на 100% територій.

Що ж до змін до Конституції в частині децентралізації, швидше, вони будуть ухвалені вже після проведення місцевих виборів.