Українців почали тестувати на антитіла до коронавірусу

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні розпочали тестування методом ІФА, який дозволяє виявити в організмі людини антитіла, які виробляється коли організм уражений вірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду, яка, в свою чергу, посилається на Facebook-сторінку Центру громадського здоров’я.

Як стало відомо NNS , станом на 27 травня провели вже 1 355 ІФА-тестів. ІФА-тестування нині проводиться у Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Київській, Луганській, Харківській, Херсонській областях та Києві. Водночас методом ПЛР досліджено 312 532 зразки. В ЦГЗ наголошують, що виключно ПЛР-тестування є видом діагностики, який підтверджує діагноз COVID-19.

Раніше в ЦГЗ пояснювали, що якщо ІФА-тестуванням в особи будуть виявлені антитіла, вона повинна буде здати зразок для ПЛР-діагностики.

Ключовою відмінністю ІФА-тестування від ПЛР є те, що воно виявляє імунну реакцію на вірус – рівень антитіл, а ПЛР-тестування - виявляє наявність самого вірусу в організмі.

Зазначимо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 26 травня повідомив, що тести імуноферментного аналізу на визначення антитіл до коронавірусної інфекції можна буде робити у приватних лабораторіях.