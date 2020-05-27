Уряд розширив перелік лікарень, де лікують пацієнтів з COVID-19

Завантажте мобільний додаток сайту

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я і доповнив перелік закладів охорони здоров’я, які лікують пацієнтів з COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Уряду 27 травня.

«Ініціатива полягає у тому, щоб доповнити перелік закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19. Мова йде про заклади, які надавали таку допомогу з 1 квітня 2020 року та не були внесені до нього», - заявив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За даними, внесеними у постанову, перелік медичних закладів розширили з 339 до 449 закладів. При цьому фінальний текст постанови буде готовий із доопрацюванням в один день.

Також на засіданні Уряду міністри підтримали ініціативу МОЗ щодо фінансування через програму медичних гарантій двох закладів охорони здоров’я, розташованих у Києві. Зокрема, це Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня “Центр мікрохірургії ока” та Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини, щодо яких Київською міською радою не прийнято рішення про автономізацію.

Таке виключення застосовуватиметься лише до 31 грудня 2020 року, а Київській міській державній адміністрації пропонується доручити вжити заходів щодо перетворення цих закладів у комунальні некомерційні підприємства.