У червні українці матимуть додаткові вихідні

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У червні третина днів будуть вихідними, пише Українська правда, передає NNS.

У червні українці матимуть два додаткових вихідних дні по понеділках.

У зв’язку з тим, що релігійне свято Трійця та державне свято День Конституції України випадають на неділю, три вихідних дні підряд будуть із 6 по 8 червня та з 27 по 29 червня.

Таким чином 10 із 30 днів місяця будуть вихідними.

Для довідки:

У нинішньому році День Святої Трійці православний світ відзначатиме на початку червня — 7 числа. Трійця святкується на 50-й день (через сім тижнів) після Великодня - Світлого Христового Воскресіння.

День Конституції України — державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України того ж дня 1996 року.