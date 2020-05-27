У червні українці матимуть додаткові вихідні

- 27 трав. 2020
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У червні третина днів будуть вихідними, пише Українська правда, передає NNS.
У червні українці матимуть два додаткових вихідних дні по понеділках.
У зв’язку з тим, що релігійне свято Трійця та державне свято День Конституції України випадають на неділю, три вихідних дні підряд будуть із 6 по 8 червня та з 27 по 29 червня.
Таким чином 10 із 30 днів місяця будуть вихідними.
Для довідки:
У нинішньому році День Святої Трійці православний світ відзначатиме на початку червня — 7 числа. Трійця святкується на 50-й день (через сім тижнів) після Великодня - Світлого Христового Воскресіння.
День Конституції України — державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України того ж дня 1996 року.
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