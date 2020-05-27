Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 травня

27 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 27 травня в Україні 21905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних (+14 за добу), 7995 пацієнтів одужало (+420 за добу). За добу зафіксовано 321 новий випадок. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбуці та офіційний канал Телеграм.

Згідно інформації, отриманої NNS , Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Чернівецька область — 3144 інфікований (+43 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • Київ — 2739 (+29).
  • Рівненська область — 1514 (+39).
  • Київська область — 1474 (+16).
  • Львівська область — 1443 (+38).
  • Івано-Франківська область — 1327 (+21).
  • Тернопільська область — 1126 (+2).
  • Закарпатська область — 1104 (+12).
  • Харківська область — 959 (+29).
  • Вінницька область — 932 (+22).
  • Дніпропетровська область — 905 (+10).
  • Одеська область — 853 (+11).
  • Волинська область — 814 (+9).
  • Житомирська область — 660 (+13).
  • Кіровоградська область — 489 (+7).
  • Запорізька область — 420 (+4).
  • Черкаська область — 393 (+1).
  • Хмельницька область — 381 (+11).
  • Миколаївська область — 281 — нових випадків за добу не зареєстровано.
  • Полтавська область — 267 — нових випадків за добу не зареєстровано.
  • Херсонська область — 177 — нових випадків за добу не зареєстровано.
  • Сумська область — 166 — нових випадків за добу не зареєстровано.
  • Донецька область — 155 — нових випадків за добу не зареєстровано.
  • Чернігівська область — 137 (+3).
  • Луганська область — 45 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 травня 2020 року до Центру надійшло 924 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 54885 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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