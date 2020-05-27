Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 травня

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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 27 травня в Україні 21905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних (+14 за добу), 7995 пацієнтів одужало (+420 за добу). За добу зафіксовано 321 новий випадок. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбуці та офіційний канал Телеграм.

Згідно інформації, отриманої NNS , Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область — 3144 інфікований (+43 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Київ — 2739 (+29).

Рівненська область — 1514 (+39).

Київська область — 1474 (+16).

Львівська область — 1443 (+38).

Івано-Франківська область — 1327 (+21).

Тернопільська область — 1126 (+2).

Закарпатська область — 1104 (+12).

Харківська область — 959 (+29).

Вінницька область — 932 (+22).

Дніпропетровська область — 905 (+10).

Одеська область — 853 (+11).

Волинська область — 814 (+9).

Житомирська область — 660 (+13).

Кіровоградська область — 489 (+7).

Запорізька область — 420 (+4).

Черкаська область — 393 (+1).

Хмельницька область — 381 (+11).

Миколаївська область — 281 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Полтавська область — 267 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Херсонська область — 177 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Сумська область — 166 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Донецька область — 155 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Чернігівська область — 137 (+3).

Луганська область — 45 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 травня 2020 року до Центру надійшло 924 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 54885 повідомлень про підозру на COVID-19.