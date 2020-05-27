Ось про кого має гудіти весь інтернет. Він руками викопав 2 метри землі.

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На Донбасі боєць ЗСУ під ворожим вогнем врятував побратима від лютої смерті. Окупанти ввечері 24 травня обстріляли українських військових у районі Новолуганського, більше години били з самохідних артилерійських установок, випустивши близько сотні снарядів.

Боєць ЗСУ Володимир

Боєць ЗСУ відважно кинувся рятувати свого бойового товариша, який опинився під землею внаслідок обстрілу російських окупантів. Про це NNS дізнався від журналіста Олександра Махова, зазначають Патріоти України.

“Один зі 122 мм снарядів потрапив точно в бліндаж. Там у цей час був один з армійців – Ярослав. Його засипало землею. Його побратим Володимир під обстрілом кинувся рятувати друга – руками викопав два метри землі і витягнув Ярослава майже неушкодженим”, – пише Махов в Facebook.

Боєць ЗСУ Ярослав

Володимир же на війні з 2015 року. За словами журналіста, командування бригади вже подало чоловіка на державну нагороду за виявлену мужність.

У повідомленні бригади відзначили, що вогонь по бійцях вели з Горлівки, окупанти розташувалися недалеко від місця проживання мирного населення.

Зі свого боку прес-служба 24 ОМБр імені короля Данила написала про цей випадок наступне:

«Зараз з’їжджу на госпіталь, підлікуюсь, і одразу назад до своїх хлопців. А як же вони без мене? – сміється Ярослав Петрович. – Хто ж нашу землю буде відстоювати як не ми!»

Вчора ввечері у бліндаж в якому відпочивав Петрович, влучив ворожий снаряд 122-го калібру, внаслідок чого його повністю засипало землею. Побратими, які поруч несли службу, кинулись на допомогу та за лічені хвилини Ярослава вдалось відкопати з-під завалів. Тепер на бійця чекає ретельне обстеження у шпиталі, а за необхідності – лікування та реабілітація.

Під час даного обстрілу противник задіяв заборонене Мінськими домовленостями озброєння, а саме, самохідні артилерійські установки 2С1 «Гвоздика» у кількості 3 одиниці та випустив по позиціям 24 ОМБр імені короля Данила 30 снарядів 122-го калібру. Відхід САУ ворог прикривав мінометним вогнем, використовуючи боєприпаси 120-го та 82-го калібру, а також СПГ та АГС.

Слід зазначити, що вогонь по захисниках України вівся з північно-східного району міста Горлівка (Байрак), в безпосередній близькості від жилих помешкань місцевого населення, що мало на меті спровокувати Збройні сили України на відкриття вогню у відповідь, з подальшою фото- і відео фіксацією обстрілів проросійськими пропагандистами. Дана поведінка ворога в черговий раз демонструє їх підлість і цинізм, адже тільки окупант може ховатись за спиною цивільного населення.