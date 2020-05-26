Українці за три години зібрали гроші на заставу для Яни Дугарь

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Як повідомляла раніше NNS , суд змінив запобіжний захід Яні Дугарь, яка проходить у якості обвинуваченої по справі Шеремета. Замість домашнього арешту їй було призначено заставу.

«Суд задовольнив клопотання прокурорів: змінив запобіжний захід з домашнього арешту на заставу в розмірі 168 тисяч гривень, зобов'язав надіти електронний браслет і поклав обов'язки перебувати в районі, в якому розміщена військова частина, де Яна проходить військову службу»,

- повідомляв адвокат.

З цього приводу 26 травня волонтер Вікторія Мірошніченко звернулася до громадськості у Фейсбуці. Вона закликала не допустити арешту військової та просила про допомогу.

«Я звертаюся до всіх військових, друзів та знайомих! Ми не повинні допустити, щоб після піврічного знущання та приниження честі та гідності, військового медика, Яна Дугарь запроторили за грати. Дитина сирота, вона може покластися тільки на тих, кого захищала на фронті та на побратимів. Нажаль свобода має ціну... Сума застави 168 000 грн, яку треба назбирати за 5 днів. Нас тисячі, ми зможемо!»,

- написала Вікторія.

А вже через півтори години на її сторінці у Фейсбуці з’явилося повідомлення про те, що необхідна сума зібрана.

Люди! Ви неймовірні!!!! Ура! Пише адвокат. Друзі, неймовірно, але за три години сума зібрана із надлишком. Просимо зупинити платежі. Надлишок буде спрямована на роботу в судовому слідстві і за узгодження з основними фундаторами для правової допомоги іншим добровольцям.

- поділилася новиною Вікторія.