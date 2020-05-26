В МОН розповіли, як студенти здаватимуть сесію

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Вищі навчальні заклади України з 1 червня отримають можливість проводити екзаменаційні сесії, повідомляє 7Днів, передає NNS.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» повідомила виконувач обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

За її словами, обов’язковою умовою буде дотримання всіх протиепідемічних заходів, а в групах має одночасно перебувати максимум 10 осіб.

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Мандзій підкреслила, якщо показники щодо інфікування коронавірусом в області дозволяють послаблювати карантинні заходи, то це буде означати, що «з 1 червня в закладах вищої освіти, зокрема, можна буде продовжити освітній процес, зокрема складання екзаменаційної сесії».

«Але все це залежить від кожної окремої адміністративної території, тому що перед тим, як відбувається послаблення карантинних заходів, має бути прийняте рішення обласною комісією ТЕБ і НС», – наголосила Любомира Мандзій.

Мандзій додала, що навіть при нинішній обстановці виші готові до проведення екзаменаційної сесії дистанційно.