У МОЗ повідомили, коли повноцінно можуть запрацювати кафе та ресторани

- 26 трав. 2020
- Перегляди: 325
Завантажте мобільний додаток сайту
Наразі епідеміологічна ситуація не дозволяє повноцінної роботи ресторанів і кафе, але це може бути можливим з 10 червня, пише Укрінформ, передає NNS.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу 26 травня.
"Якщо ми говоримо про кафе і ресторани, зараз можлива робота відкритих терас, окрім того, робота на винос. Те, що стосується повноцінної роботи ресторанів та кафе, це можливо починаючи з 10 червня", - сказав Степанов.
Раніше ми писали: Діти у дитсадках не повинні постійно перебувати в масках - МОЗ
Міністр додав, що МОЗ з розумінням ставиться до прохання українських підприємців щодо повноцінного відкриття ресторанів і кафе.
"Але те, що стосується епідеміологічної ситуації в Україні на сьогодні, і ті заходи, які проводяться, вони не дозволяють повноцінного відкриття цих закладів", - наголосив міністр.
Як повідомлялося раніше, з 22 травня в Україні розпочався другий етап послаблення карантину, який передбачає відкриття низки закладів та часткове поновлення руху громадського транспорту.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!