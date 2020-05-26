Спортзали та басейни відкриються вже незабаром

Завантажте мобільний додаток сайту

Відкриття спортзалів і басейнів, залежно від епідеміологічної ситуації, можливе з 1 червня.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 26 травня, повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ.

"З 1 червня, якщо будуть досягнуті певні індикатори епідемічної ситуації, планується відкриття басейнів і спортзалів. Басейни ми раніше не розглядали в третьому етапі пом'якшення карантину, але нові дані, які сьогодні з'явилися щодо можливості поширення збудника коронавірусної хвороби через водний шлях передачі, зокрема у воді, яка підлягає постійній дезінфекції, дозволяють нам розпочати роботу спортзалів та басейнів у разі, якщо буде дотримання протиепідемічних норм", - сказав Ляшко.

Він закликав власників спортзалів і басейнів підготуватися до можливого пом'якшення карантину та привести свої заклади до відповідних норм. Найближчим часом на сайті МОЗ будуть розміщені відповідні рекомендації.

Як повідомлялося, на засіданні 20 травня Кабмін схвалив рішення запровадити адаптивний карантин до 22 червня.

Зокрема, передбачено послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Рішення приймають з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні одночасно трьох ознак: інцидентність має становити менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення; завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, має бути менше 50%; середня кількість ПЛР-тестувань повинна становити понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.

Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, зокрема за добу 339.