Коли діти зможуть поїхати у дитячі табори

Відкриття дитячих таборів можливе виключно на останньому етапі виходу з карантину.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 26 травня, повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про відкриття дитячих таборів і про конкретно про "Артек", то це можливо виключно на останньому етапі виходу з карантину, тому що для нас дуже важливо, щоб ризик інфікування був практично мінімальним, практично відсутнім, якщо ми говоримо про наших дітей", - сказав Степанов, відповідаючи на запитання, чи відбудеться цьогоріч оздоровча кампанія для дітей.