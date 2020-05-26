Як заробітчанам зручніше потрапляти до Польщі

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До Польщі чартерним авіарейсом літака МАУ в неділю доправлено 178 трудових мігрантів з України. Станом на зараз вони проходять 14-денну обсервацію у близько 10 місцях в різних регіонах країни.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив генеральний директор компанії з працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич, передає NNS.

“Після приземлення літака 178 українських трудових мігрантів перевезено автобусами до близько 10 місць для проведення 14-денного карантину”,- заявив Богдевич.

Він додав, що 40% осіб прилетіли на роботу до Польщі вперше.

З усіма підписано довгострокові угоди, і вони матимуть медичне страхування.

За його словами, для пасажирів цього рейсу перельот був безкоштовним.

Він зазначив, що ці люди працюватимуть, зокрема, у споживчій та логістичній сферах.

Водночас, генеральний директор Gremi Personal зазначив, що компанія проаналізує перший авіарейс, аби визначити, чи потрібні будуть наступні.

“Організація цього першого польоту була доволі складною логістичною справою, оскільки треба було підготувати багато документів як з української так і польської сторони, заповнити цей літак пасажирами у відповідний час”,- констатував Богдевич.

Він додав, що зацікавлення цим рейсом було значним, а в резервному списку на нього перебували ще понад 70 осіб.

Керівник компанії з працевлаштування зазначив, що зараз трохи змінилася ситуація в наземному русі – відкрито піший пункт пропуску “Шегині-Медика”. Відтак, значну частину трудових мігрантів можна перевезти до місця роботи від українсько-польського кордону автотранспортом.

Як відомо, з України вже організовано декілька чартерних авіарейсів з українськими працівниками, зокрема, до Фінляндії, Німеччини та Великої Британії.