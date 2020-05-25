Запустити накопичувальну пенсійну систему в Україні можуть до 1 січня 2021 року

Завантажте мобільний додаток сайту

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає цілком реальним запровадження накопичувального рівня пенсійної системи до 1 січня 2021 року, пише Укрінформ, передає NNS.

Про це Шмигаль заявив у інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна».

«Для нас це неминучість - рухатися в пенсійну систему з накопичувальними фондами… Ми зараз готуємо законопроєкти. Не хочу здатися аж занадто оптимістом, але до 1 січня 2021 року це цілком реально запровадити», - сказав він.

Раніше ми писали: Мінсоцполітики визначило категорії працівників, яким передбачені доплати

За словами, прем’єр-міністра, така реформа пропрацьована, і в уряді розуміють, як її починати.

«Обговорюється такий варіант: 2% від теперішнього ЄСВ виділяємо в накопичення, не збільшуючи навантаження ні для фірми, ні для людини, і ще 2% беремо з ПДФО. Ці 4% дають змогу в сьогоднішніх цінах при виході на пенсію отримати 1 млн грн. Буде три варіанти. Взяти одразу, тобто при досягненні пенсійного віку отримав всю суму і роби, що хочеш. Другий варіант - розтермінування виплат на 5-10 років. Третій варіант – це довічне утримання, там теж буде певна фіксована сума», - пояснив прем’єр-міністр.

Він додав, що виходить «такий собі пенсійний депозит», де частину забезпечує держава, другу частину може докладати сама людина.