В черниговской тюрьме открыли люкс-апартаменты

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Эксперимент с платными камерами повышенной комфортности в украинских СИЗО продлится до конца 2021 года. Платные камеры с улучшенными условиями с понедельника, 25 мая, стали доступны арестантам в Черниговском следственном изоляторе. Об этом NNS узнал из сообщения заместителя министра юстиции Елены Высоцкой.

Она уточнила, что в черниговском СИЗО за 1 сутки в такой камере необходимо заплатить 500 грн, за неделю - 1600 грн, за месяц - 3500 грн. Передает «Корреспондент», ссылаясь на сообщение министра.

В платных камерах увеличена норма площади на одного заключенного, есть отгороженный санузел и минимальный набор необходимых бытовых условий.

Деньги, полученные за оплату содержания в камерах повышенной комфортности, будут направляться на улучшение условий в обычных камерах: текущие ремонты, замену сантехники, электрики.

Высоцкая напомнила, что впервые платные камеры появились в киевском следственном изоляторе 8 мая 2020 года, 19 мая в проекту присоединился львовский СИЗО. "На очереди Харьков и Одесса", - отметила замглавы Минюста.

По е словам, эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года. По его результатам в министерстве решат, стоит ли продолжать инициативу.