Платіжки за електроенергію для населення розділять

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Платіжки за електрику для населення розділять на постачання і транспортування. Про це сказав в інтерв'ю "Бизнес.Цензору" голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк, повідомляє Укрінформ, передає NNS.

Він уточнив, що такий поділ вже існує для промисловості.

"Безумовно. Для промислових споживачів такий поділ уже існує. Надалі це чекає на всі сфери енергетики. Так працює енергетика в усі країнах. Тому що транспортування - це природна монополія, а поставка - це конкурентний ринок, і ці послуги мають надавати різні компанії", - сказав Тарасюк.

Як повідомлялося 1 січня 2020 року було розділено платіжки за газ і на транспортування газу. На думку споживачів, це призвело до підвищення кінцевої вартості газу, хоча уряд рапортує про здешевлення блакитного палива для населення.

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