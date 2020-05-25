Пускать будут не всех: как в Украине будут работать детсады

- 25 трав. 2020
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В Украине открывают детские садики с 25 мая согласно поэтапному плану смягчения карантина, но дошкольные учреждения будут работать по новым правилам и согласно утвержденным Минздравом рекомендациям.
В комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций на странице в Facebook рассказали, что соответствующее постановление утверждено главным санитарным врачом Украины. Документ вступает в силу с понедельника.
Какие новые правила и условия работы детских садиков
- Всем сотрудникам учреждения перед началом работы будут мерить температуру, а детям - перед входом в заведение
- Если температура выше 37,2, то допускать в садик не будут
- Родители детей должны носить маски
- Садики должны быть оснащены антисептиками.
В садиках на период карантина запрещают использование многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, уличной обуви внутри заведения.
На период карантина рекомендуется:
- Не допускать смешивания детских групп
- Предоставлять приоритет играм на свежем воздухе
- Ограничить игры, предусматривающие физический контакт детей и использования инвентаря.
В садиках должны быть все необходимые средства защиты и дезинфицирующие средства с запасом, жидкое мыло и бумажные полотенца, нужно проводить регулярную уборки и проветривание помещений.
Работу детских садиков с 25 мая разрешили по всей стране, но в областях и городах решение об открытии принимаются местной властью согласно существующей эпидемиологической ситуации. Так, в Киеве садики собираются открыть только с 1 июня.
При этом не все родители спешат привести детей в садики во время пандемии. Часто это вызвано необходимостью, связанной с выходом на работу.
Как объяснили в одном из столичных садиков в комментарии Styler, воспитатели тоже опасаются и боятся вести своих детей в дошкольные учреждения.
Также допускают, что если очень мало приведут малышей в садики, то группы даже могут сводить.
Воспитатель рассказала, что если у ребенка поднимется температура в садике, то вызывают "скорую" и делают тест на коронавирус. Могут даже госпитализировать всю группу.
Сейчас в детских садиках просят родителей не приносить разные справки, а просто заполнить анкету-опросник, иначе не будут принимать малышей. Людям рассылают соответствующие сообщения и благодарят за понимание.
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