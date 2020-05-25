У МОЗ назвали області з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

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Під час брифінгу 25 травня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, в яких регіонах за минулу добу захворіло найбільше людей. Про це повідомляє УНН, передає NNS.

За отриманою NNS інформацією, за останню добу найбільше людей захворіло на COVID-19 у Чернівецькій області, Львівській області та у Києві.

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області – 45, Львівській області – 27 та в місті Київ – 29", - розповів Степанов.

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Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 25 травня в Україні 21245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальні, 7234 пацієнти одужало. Загалом захворіли 1546 дітей та 4112 медиків.

За добу зафіксовано 259 нових випадків.