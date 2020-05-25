У Києві та Харкові запрацював метрополітен

- 25 трав. 2020
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У понеділок, 25 березня, у Києві та Харкові відновив роботу метрополітен, передає Інтерфакс-Україна, інформує NNS.
Потяги курсують за звичайним графіком.
У Харкові роботу метро було відновлено о 5:30 ранку.
"Інформуємо, що доступ і пересування територією метрополітену без надітого респіратора або захисної маски заборонений", - зазначається в повідомленні прес-служби КП "Харківський метрополітен" у Facebook.
У Києві пасажири також не допускаються на станції без захисних масок. Станції обладнані розміткою для дотримання дистанції не менше ніж 1,5 м між пасажирами.
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Персонал метрополітену забезпечений засобами індивідуального захисту.
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