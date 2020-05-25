Кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 травня

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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 травня в Україні 21245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальні (+6), 7234 пацієнти одужало (+126). За добу зафіксовано 259 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінки МОЗ України у Фейсбуці та канал Телеграм.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область — 3083 інфікованих (+55 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Київ — 2652 (+29).

Київська область — 1437 (+18).

Рівненська область — 1434 (+17).

Львівська область — 1360 (+27).

Івано-Франківська область — 1281 (+4).

Тернопільська область — 1121 (+6).

Закарпатська область — 1082 (+21).

Харківська область — 912 (+2).

Вінницька область — 892 (+3).

Дніпропетровська область — 875 (+6).

Одеська область — 832 (+5).

Волинська область — 783 (+12).

Житомирська область — 641 (+15).

Кіровоградська область — 478 (+5).

Запорізька область — 415 (+5).

Черкаська область — 391 (+3).

Хмельницька область — 364 (+18).

Миколаївська область — 281 (+1).

Полтавська область — 266 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Херсонська область — 177 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Сумська область — 166 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Донецька область — 148 (+5).

Чернігівська область — 131 (+2).

Луганська область — 43 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 травня 2020 року до Центру надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53011 повідомлень про підозру на COVID-19.