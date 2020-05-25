Кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 травня

- 25 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 травня в Україні 21245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальні (+6), 7234 пацієнти одужало (+126). За добу зафіксовано 259 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінки МОЗ України у Фейсбуці та канал Телеграм.
Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Чернівецька область — 3083 інфікованих (+55 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 2652 (+29).
- Київська область — 1437 (+18).
- Рівненська область — 1434 (+17).
- Львівська область — 1360 (+27).
- Івано-Франківська область — 1281 (+4).
- Тернопільська область — 1121 (+6).
- Закарпатська область — 1082 (+21).
- Харківська область — 912 (+2).
- Вінницька область — 892 (+3).
- Дніпропетровська область — 875 (+6).
- Одеська область — 832 (+5).
- Волинська область — 783 (+12).
- Житомирська область — 641 (+15).
- Кіровоградська область — 478 (+5).
- Запорізька область — 415 (+5).
- Черкаська область — 391 (+3).
- Хмельницька область — 364 (+18).
- Миколаївська область — 281 (+1).
- Полтавська область — 266 — нових випадків за добу не зареєстровано.
- Херсонська область — 177 — нових випадків за добу не зареєстровано.
- Сумська область — 166 — нових випадків за добу не зареєстровано.
- Донецька область — 148 (+5).
- Чернігівська область — 131 (+2).
- Луганська область — 43 — нових випадків за добу не зареєстровано.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 травня 2020 року до Центру надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53011 повідомлень про підозру на COVID-19.
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