Кількість випадків коронавірусу в Україні на 24 травня

24 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 24 травня в Україні 20986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних (+12 за добу), 6929 пацієнтів одужало (+179). За добу зафіксовано 406 нових випадків. Про це NNS  повідомляє з посиланням на офіційні сторінки МОЗ України у Фейсбуці та Телеграмі.

Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

•             Київ — 2623 (+54).

•             Київська область — 1419 (+44).

•             Рівненська область — 1417 (+49).

•             Львівська область — 1333 (+48).

•             Івано-Франківська область — 1277 (+3).

•             Тернопільська область — 1115 (+7).

•             Закарпатська область — 1061 (+19).

•             Харківська область — 910 (+18).

•             Вінницька область — 889 (+36).

•             Дніпропетровська область — 869 (+4).

•             Одеська область — 827 (+6).

•             Волинська область — 771 (+12).

•             Житомирська область — 626 (+8).

•             Кіровоградська область — 473 (+7).

•             Запорізька область — 410 (+7).

•             Черкаська область — 388 (+1).

•             Хмельницька область — 346 (+17).

•             Миколаївська область — 280 — нових випадків за добу не зареєстровано.

•             Полтавська область — 266 — нових випадків за добу не зареєстровано.

•             Херсонська область — 177 — нових випадків за добу не зареєстровано.

•             Сумська область — 166 — нових випадків за добу не зареєстровано.

•             Донецька область — 143 — нових випадків за добу не зареєстровано.

•             Чернігівська область — 129 (+2).

•             Луганська область — 43 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 травня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 51686 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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