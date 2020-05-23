Нацполіція доповнить підозру Гіркіну через зізнання у вбивствах українців в інтерв'ю Гордону

Завантажте мобільний додаток сайту

Національна поліція України доповнить підозру колишньому ватажку бойовиків «ДНР» Ігорю Гіркіну на підставі даних, які він озвучив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, повідомляє Громадське, передає NNS.

Про це заявив заступник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко в етері програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна».

За його словами, Національна поліція за погодженням з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим доповнить підозру Ігорю Гіркіну у вбивстві українських громадян.

«Для мене було важливо почути, і це є доказовою базою — вперше покидьок і терорист Гіркін назвав себе прямо причетним до організації вбивств трьох громадян України», — заявив він.

Раніше Гордон запевняв, що обидва інтерв'ю він записав «у співдружності» зі спецслужбами України, а «флешки з інтерв’ю вже в Гаазі». В СБУ ж кажуть, що не працювали з Гордоном у межах цього інтерв'ю. Натомість в Офісі генпрокурора назвали інтерв’ю «цінною інформацією» і подякували Гордону.

Ігор Гіркін (Стрєлков) був так званим міністром оборони бойовиків «ДНР», а також визнавав, що брав участь в анексії Криму. Також він є одним з обвинувачених у справі про збиття літака Boeing рейсу MH17 на Донбасі. Тоді Гіркін одразу написав у своїх соцмережах, що бойовики збили «український літак», але коли виявилося, що це пасажирський рейс, він видалив ці повідомлення.