За яких умов з понеділка відкриються дитсадочки

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З 25 травня в Україні дозволяється робота дитячих садочків, однак у тих областях, які пройшли у другий етап пом'якшення карантину.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ.

"З 25 травня в Україні дозволяється робота дитячих садочків. Вона дозволяється як чергове пом'якшення нашого карантину. Хочу наголосити, що вона дозволяється у нашому другому етапі по тих критеріях, по тих областях, які пройшли у цей другий етап", - сказав Степанов.

Він зазначив, що у багатьох нинішніх правилах протиепідемічних заходів, які повинні бути у дитячих садочках, є багато фантазій.

"Велике прохання читати документи, читати те що саме рекомендує МОЗ, і які правила ми встановлюємо для роботи наших садочків", - наголосив міністр.

Так, щодо роботи дитячих садків: перед початком роботи закладу усім працівникам вимірюють температуру; дітям мірятимуть температуру перед входом у заклад; працівники і діти, температура яких буде вищою за 37,2 не допускаються у заклад; батьки, які приводять дитину у заклад, мають користуватися масками; заклади мають бути оснащені антисептиками і діти користуються ними виключно під наглядом вихователя.

Також, за його словами, у дитячих садках забороняється використання багаторазових рушників, використання м'яких іграшок, килимів з довгим ворсом, використання вуличного взуття в середині дитячого садка. Також забороняється проведення масових заходів за участі дітей більше ніж однієї групи та за участі глядачів.

"Дитячий садочок повинен мати 5-денний запас усіх необхідних засобів захисту та дезінфікуючих засобів. Навчати працівників правил правильного використання засобів захисту та організувати контроль виконання цих правил. Замінити тверде мило на рідке, а тканинні рушники - на паперові. Попередити батьків про особливі умови роботи закладу. Регулярно прибирати приміщення з дезінфікуючими засобами, регулярно провітрювати приміщення, тимчасово відсторонити від роботи осіб з групи ризику", - сказав Степанов.

Він наголосив, що у цих правилах немає такого, щоб діти постійно перебували у масках.

Як повідомлялося, станом на 9:00 23 травня в Україні 20 580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нові випадки.