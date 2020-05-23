Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 травня

- 23 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 травня в Україні 20580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних (+17 за добу), 6929 пацієнтів одужало (+344). За добу зафіксовано 432 нові випадки. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційні сторінки МОЗ України у Фейсбуці та Телеграмі.
Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Чернівецька область — 2964 інфікованих (+59 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 2569 (+47).
- Київська область — 1375 (+31).
- Рівненська область — 1368 (+45).
- Львівська область — 1285 (+45).
- Івано-Франківська область — 1274 (+6).
- Тернопільська область — 1108 (+3).
- Закарпатська область — 1042 (+39).
- Харківська область — 892 (+26).
- Дніпропетровська область — 865 (+6).
- Вінницька область — 853 (+29).
- Одеська область — 821 (+7).
- Волинська область — 759 (+19).
- Житомирська область — 618 (+11).
- Кіровоградська область — 466 (+6).
- Запорізька область — 403 (+2).
- Черкаська область — 387 (+4).
- Хмельницька область — 329 (+30).
- Миколаївська область — 280 (+3).
- Полтавська область — 266 — нових випадків за добу не зареєстровано.
- Херсонська область — 177 (+4).
- Сумська область — 166 — нових випадків за добу не зареєстровано.
- Донецька область — 143 (+2).
- Чернігівська область — 127 (+8).
- Луганська область — 43 — нових випадків за добу не зареєстровано.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 травня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 51686 повідомлень про підозру на COVID-19.
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