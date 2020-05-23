Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 травня

23 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 травня в Україні 20580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних (+17 за добу), 6929 пацієнтів одужало (+344). За добу зафіксовано 432 нові випадки. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційні сторінки МОЗ України у Фейсбуці та Телеграмі.

Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Чернівецька область — 2964 інфікованих (+59 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  • Київ — 2569 (+47).
  • Київська область — 1375 (+31).
  • Рівненська область — 1368 (+45).
  • Львівська область — 1285 (+45).
  • Івано-Франківська область — 1274 (+6).
  • Тернопільська область — 1108 (+3).
  • Закарпатська область — 1042 (+39).
  • Харківська область — 892 (+26).
  • Дніпропетровська область — 865 (+6).
  • Вінницька область — 853 (+29).
  • Одеська область — 821 (+7).
  • Волинська область — 759 (+19).
  • Житомирська область — 618 (+11).
  • Кіровоградська область — 466 (+6).
  • Запорізька область — 403 (+2).
  • Черкаська область — 387 (+4).
  • Хмельницька область — 329 (+30).
  • Миколаївська область — 280 (+3).
  • Полтавська область — 266 — нових випадків за добу не зареєстровано.
  • Херсонська область — 177 (+4).
  • Сумська область — 166 — нових випадків за добу не зареєстровано.
  • Донецька область — 143 (+2).
  • Чернігівська область — 127 (+8).
  • Луганська область — 43 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 травня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 51686 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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