Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 травня

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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 травня в Україні 20580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних (+17 за добу), 6929 пацієнтів одужало (+344). За добу зафіксовано 432 нові випадки. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційні сторінки МОЗ України у Фейсбуці та Телеграмі.

Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область — 2964 інфікованих (+59 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

Київ — 2569 (+47).

Київська область — 1375 (+31).

Рівненська область — 1368 (+45).

Львівська область — 1285 (+45).

Івано-Франківська область — 1274 (+6).

Тернопільська область — 1108 (+3).

Закарпатська область — 1042 (+39).

Харківська область — 892 (+26).

Дніпропетровська область — 865 (+6).

Вінницька область — 853 (+29).

Одеська область — 821 (+7).

Волинська область — 759 (+19).

Житомирська область — 618 (+11).

Кіровоградська область — 466 (+6).

Запорізька область — 403 (+2).

Черкаська область — 387 (+4).

Хмельницька область — 329 (+30).

Миколаївська область — 280 (+3).

Полтавська область — 266 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Херсонська область — 177 (+4).

Сумська область — 166 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Донецька область — 143 (+2).

Чернігівська область — 127 (+8).

Луганська область — 43 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 травня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 51686 повідомлень про підозру на COVID-19.