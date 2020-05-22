Студент завез в Украину малярию, которая "ждала" с осени

Завантажте мобільний додаток сайту

Из-за случая заражения малярией харьковского студента, в Минздраве назвали симптомы болезни и рассказали, как себя вести при возможном заражении.

Об этом NNS узнал из сообщения Центра общественного здоровья в Facebook.

"В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии. Двадцатидвухлетний студент приехал в Украину 3 сентября прошлого года. Первые симптомы появились еще 9 мая: студент почувствовал слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37 градусов. Только через 6 дней, 15 мая, студент впервые обратился за медицинской помощью к врачу-терапевту", - указано в сообщении.

У парня взяли биоматериалы и обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.оvale. Данный тип может находиться в организме до трех лет, не проявляя симптомов.

16 мая больному поставили диагноз и госпитализировали, вскоре врачи провели проверку по месту жительства и сделали выводы, что эпидемия малярии не началась только благодаря тому, что в регионе нет малярийных комаров.

В связи с возникшей опасностью, в Минздраве напомнили о симптомах малярии: лихорадка, головная боль, сильное потоотделение, слабость. Симптомы не всегда бывают ярковыраженными, в группе особого риска находятся дети, беременные и люди со слабым иммунитетом. Отмечается, что, если не начать лечение малярии в первые сутки после появления симптомов, заболевание может развиться и даже привести к летальному исходу.

При появлении симптомов ОРВИ после посещения страны, где возможна вспышка малярии, стоит немедленно обратиться к врачу - даже если вы были за границей около трех лет назад.