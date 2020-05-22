Справа Шеремета: слідство завершено

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Поліція закінчила досудове розслідування у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета за підозрою Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко і Яні Дугар. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Бабель», який в свою чергу, посилається на адвоката Антоненка Станіслава Кулика.

«Досудове розслідування завершено, тепер вони мають нам розкрити матеріали справи для ознайомлення», — сказав Кулик. Також він повідомив, що одночасно йому передали клопотання прокурора до суду про продовження Антоненку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розгляд клопотання, на думку адвоката, буде на початку наступного тижня.

Напередодні стало відомо, що фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета змінили підозри. Андрій Антоненко тепер є не організатором убивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко також є виконавцем, а Яна Дугар — пособник.

У провадженні тепер зазначається, що Кузьменко заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на спусковий пристрій: раніше в підозрі говорилося, що вона і закладала вибухівку, і натискала на спусковий пристрій.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року глава МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета. Пізніше на брифінгу правоохоронці представили частину результатів слідства і назвали підозрюваних: військова медсестра Яна Дугар, лікарка Юлія Кузьменко, музикант і працівник Сил спецоперацій Андрій Антоненко. Усім їм повідомили про підозру й обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

1 і 2 квітня Печерський районний суд Києва продовжив термін запобіжного заходу Кузьменко і Дугар. 5 травня під арештом залишили Антоненка.