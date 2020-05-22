Найкращі вузи України за світовими мірками

- 22 трав. 2020
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Шість українських вишів увійшли до списку найкращих університету світу. Куди вступати амбіційним українським абітурієнтам, повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ.
Рейтинг враховує репутацію вишу в академічному середовищі, цитованість наукових публікацій, співвідношення викладачів і студентів, оцінку випускників з боку роботодавців.
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