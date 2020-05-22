Миряни вже можуть іти до храмів ПЦУ

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Православна церква України з 22 травня поступово поновлює богослужіння за участю мирян у регіонах, де простежується покращення епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє ПЦУ у Facebook, передає NNS.

"У зв’язку із поступовим зняттям урядом обмежень карантину Православна церква України з 22 травня поступово поновлює спільні богослужіння за участю мирян з дотриманням визначених заходів безпеки в регіонах, в яких простежується покращення епідеміологічної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час перебування у храмах потрібно буде дотримуватися карантинних вимог.

Відповідно до рішення Кабміну, дозволяється проведення богослужінь за умови участі не більше однієї особи на 10 метрів квадратних площі храму. Перед тим, як піти на богослужіння, потрібно виміряти температуру.

Якщо храм уже заповнений відповідно до норм карантину, інші віряни можуть брати участь у богослужінні на його території – із дотриманням “соціальної дистанції”. Священнослужителям варто попередньо позначити місця для зручності та безпеки вірян, по змозі – розташувати на вулиці засоби трансляції. Причастя буде, як і раніше, подаватися кожному окремо в руки. Перед самим таїнством як священник, так і миряни мають продезінфікувати руки.

"Усіх священнослужителів просимо закликати вірян дотримуватися соціальної дистанції як всередині, так і на вулиці, звершувати богослужіння згідно з усіма заходами безпеки, зокрема забезпечити храми антисептиками і масками", - додали в ПЦУ.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Ним передбачено послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Станом на 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки.