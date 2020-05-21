Вихід з карантину: опубліковані всі етапи з датами

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Міністерство охорони здоров'я опублікувало п'ять етапів послаблення карантину в Україні, яке починається з 22 травня. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал "Коронавірус інфо".

Як стало відомо NNS , перший етап послаблення адаптивного карантину почнеться вже 22 травня:

дозволять роботу громадського транспорту та внутрішніх обласних залізничних перевезень,

проведення релігійних (1 особа на 10 кв. метрів) та спортивних (до 50 осіб без глядачів) заходів,

роботу готелів, але з обмеженнями.

На другому етапі, який розпочнеться 25 травня уряд дозволить:

відновити роботу метрополітенів, але за умови використання масок та респіраторів,

планується відкрити дитячі садки.

Третій етап послаблення почнеться в країні з 1 червня. На третьому етапі:

буде відновлена робота фітнес-центрів та закладів освіти, але за умови занять у групах до 10 осіб (проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт та тренажерних занять, атестації здобувачів вищої освіти та відповідних підготовчих заходів, отримання документів про професійну (професійно-технічну) та вищу освіту, участь в освітньому процесі, пов’язаному з освітою дорослих, у публічному захисті наукових дисертацій та відповідних підготовчих заходах);

дозволять перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому) між регіонами в межах кількості місць для сидіння.

З 10 червня в рамках четвертого етапу послаблення планується дозволити:

роботу кафе та ресторанів у приміщеннях,

роботу закладів культури,

повноцінну роботу готелів і хостелів.

П'ятий етап послаблення адаптивного карантину включає лише відновлення авіаперельотів. Цей етап послаблення почнеться 15 червня.