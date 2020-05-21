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Стала известна дата начала возобновления пассажирских ж/д перевозок в Украине. Об этом NNS сообщает со ссылкой на официальный сайт Кабинета Министров.

Как стало известно NNS , с 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. В рамках послабления карантина будут запущены первые поезда. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, "Укрзализныця" уже готова к возобновлению пассажирских перевозок.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров", - отметил Криклий.

При этом пока нет информации, какие именно маршруты откроют и когда можно рассчитывать на полное возобновление перевозок.