На пенсию в 55 лет: Рада приняла окончательное решение

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Верховная Рада отклонила законопроект о пенсионном возрасте женщин, который предлагал разрешить до 2022 года украинкам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы.

Нардепы 20 мая проголосовали за отклонение законопроекта 264 голосами, пишет NNS со ссылкой на РБК-Украина.

Речь идет о проекте закона №0972 "О внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о совершенствовании пенсионного обеспечения", который предлагалось ветировать еще в 2015 году.

Этот законопроект депутатам рекомендовал отклонить Комитет парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов еще осенью 2019-го.