В Украине намерены переименовать государственный праздник

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Верховная Рада, 19 мая, в первом чтении приняла законопроект №2325 о переименовании Дня защитника Украины. Данный документ поддержал 261 парламентарий. День защитника начали отмечать с 14 октября 2014 года в соответствии с президентским указом.

Автор законопроекта об изменении названия Марина Бардина отметила, что праздник чествует мужество и героизм защитников независимости и территориальной целостности Украины, передает NNS со ссылкой на ubr.ua.

"По нашему глубокому убеждению, нынешнее название праздника "День защитника Украины" не полностью передает его суть и содержание. Ведь рядом с мужчинами-защитниками Украину защищали также и женщины-защитницы", – пояснила парламентарий.

Следовательно, Бардина инициировала изменение названия на День защитников Украины. По словам депутата, главная цель – чествование мужества и героизма женщин и мужчин-защитников.

"Принятие этого закона будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе", – считает автор.

По данным Министерства обороны, сегодня в Вооруженных Силах Украины служат более 27 тыс. женщин, в том числе 949 – старшие офицеры. Статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС получили 9,9 тыс. женщин. 166 военнослужащих в период с 2014 года отмечены госнаградами.