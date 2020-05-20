Названо остаточні дати проведення ЗНО

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МОН назвало остаточні дати проведення ЗНО. Іспит проходитиме у звичному режимі, із забезпеченням всіх умов індивідуального захисту учасників. Про це NNS повідомляє з посиланням на Всеосвіта.

Як стало відомо NNS , Зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з 25 червня до 30 вересня. Раніше Міністерство освіти і науки називало орієнтовним терміном проведення період з 21 травня до 17 липня. Зміни зафіксовані у наказі МОН «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 травня 2019 року № 635» від 27 квітня 2020 року № 549. Наказ вже набрав чинності.

У підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 11 травня 2019 року № 635 «Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 2019 року за № 578/33549, слова та цифри «з 21 травня до 17 липня» замінити словами та цифрами «з 25 червня до 30 вересня».