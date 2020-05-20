Нові умови карантину з 22 травня: що дозволено

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Кабінет міністрів України схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Як стало відомо NNS , відповідну заяву Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив на засіданні уряду 20 травня.

«Нам завтра цю постанову необхідно опублікувати», - сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У рамках другого етапу послаблення планується запуск громадського транспорту, рух міського і приміського наземного транспорту. Влада дозволить проведення спортивних змагань (з обмеженням до 50 осіб та без глядачів), роботу готелів, окрім хостелів. При цьому робота ресторанів і басейнів у готелях залишатиметься під забороною.

Також буде надана можливість проведення служб у храмах з розрахунку одна людина на 10 кв. м.

А з 25 травня уряд планує дозволити роботу дитячих садочків, а також роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація.