Нові умови карантину з 22 травня: що дозволено

- 20 трав. 2020
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Кабінет міністрів України схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Як стало відомо NNS , відповідну заяву Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив на засіданні уряду 20 травня.
«Нам завтра цю постанову необхідно опублікувати», - сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
У рамках другого етапу послаблення планується запуск громадського транспорту, рух міського і приміського наземного транспорту. Влада дозволить проведення спортивних змагань (з обмеженням до 50 осіб та без глядачів), роботу готелів, окрім хостелів. При цьому робота ресторанів і басейнів у готелях залишатиметься під забороною.
Також буде надана можливість проведення служб у храмах з розрахунку одна людина на 10 кв. м.
А з 25 травня уряд планує дозволити роботу дитячих садочків, а також роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація.
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