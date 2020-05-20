У МОЗ дали рекомендації щодо роботи в офісах під час карантину

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Міністерство охорони здоров’я розробило правила роботи в офісі в період пандемії коронавірусу. Працівники, які повертаються до роботи в офісах, повинні дотримуватися суворих протиепідемічних правил, повідомляє УНІАН з посиланням на Обозреватель, передає NNS.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, дотримання інструкцій допоможе людям убезпечити не тільки себе, але і своїх близьких.

Йдеться, зокрема, про такі вимоги:

доступ в офісні приміщення дозволений після проведення температурного скринінгу;

в разі перевищення температури у людини понад 37,2 її не допускатимуть в офісні приміщення;

в офісних приміщеннях слід бути виключно в масках або респіраторах;

обов’язкова обробка рук антисептиками;

важливим також є дотримання соціальної дистанції під час спілкування і перебування в офісному приміщенні.

При цьому Степанов додав, що у МОЗ на 100% упевнені, що всі згадані рекомендації знижують ризик інфікування коронавірусом.

Станом на ранок 20 травня в Україні підтверджено 19 230 випадків зараження коронавірусом. Всього від початку пандемії внаслідок ускладнень, викликаних хворобою COVID-19, померло 564 людини. Водночас 5 955 пацієнтів одужали. За минулу добу в Україні зафіксовано 354 нові випадки зараження та 16 смертей від коронавірусної хвороби.



