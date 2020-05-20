У МОЗ назвали регіони, які не готові до запуску громадського транспорту

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Під час брифінгу 20 травня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зазначив, що з 22 травня громадський транспорт можуть запустити не всюди. Про це з посиланням на ТСН передає NNS.

За словами очільника МОЗ, уряд підтримує введення адаптивного карантину, а висновки щодо запуску громадського транспорту робитимуть, дивлячись на ситуацію станом на 21 травня.

Однак епідеміологічна ситуація 18 травня не дозволяє деяким регіонам суттєво послаблювати обмеження. Переважно це західні регіони.

"Станом на 18 травня в основному це були області, які розташовані в західній частині - Чернівецька, Рівненська та інші. Але прийматися буде рішення безпосередньо перед переходом у другий етап" - сказав міністр.

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Запровадження другого етапу послаблення обмежень планується від 22 травня. Кабінет міністрів готується ухвалити остаточне рішення на засіданні 20 травня.

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