Гордон анонсував інтерв’ю з Януковичем і назвав його жертвою (відео)

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Журналіст Дмитро Гордон, після скандальних інтерв'ю з терористом Ігорем Гиркиным і колаборанткою Наталією Поклонською заявив про те, що колишній президент Віктор Янукович "дуже хоче йому дати інтерв'ю". Про це NNS повідомляє з посиланням на канал Україна 24, в ефірі якого була зроблена заява.

Гордон заявив: "Мені здається, що Віктор Федорович Янукович дуже хоче дати мені інтерв'ю. Про що у мене є непрямі підтвердження і докази і я думаю, що наше інтерв'ю з Віктором Федоровичем буде дуже цікавим".

Він продовжив: "Тому що я думаю, що Віктор Янукович - жертва. У мене є стійке вже думка, що він жертва розіграної навколо нього комбінації і я хотів би з ним про це поговорити".

На прохання повідомити ще якісь подробиці Гордон відповів: «Я не можу».