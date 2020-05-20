Відкриття дитячих садочків: у МОЗ розповіли, коли і як вони почнуть працювати

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З 25 травня буде дозволено поновити роботу дитячих садочків, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Про це NNS повідомляє з посиланням на ВВС Україна.

Як стало відомо NNS , він також заявив, що це відбуватиметься одночасно із відновленням роботи громадського транспорту, - "для того щоб можна було працювати та було де залишати дітей". Водночас головний санлікар наголосив, що рішення про відкриття дошкільних дитячих закладів у кожній області ухвалюватиметься окремо, залежно "від досягнення епідемічних критеріїв".

"Якщо в області немає зростання захворюваності, не заповнюються ліжка з хворими на коронавірусну хворобу, проводиться належне тестування, будуть дозволяти відкривати громадський транспорт і садочки", - заявив Віктор Ляшко під час зустрічі з батьками біля будинку Кабміну.

Віктор Ляшко також попередив, що при відкритті садочків будуть певні "незручні норми". Це стосуватиметься, наприклад, того, щоб батьки передавали дитину вихователю на вулиці, щоб не допускати "тисняви" у коридорі садочка. Він не виключив, що роботи різних груп можуть бути "розбиті у часі", так само, як і робочі години підприємств та установ, де працюють батьки.

"Щоб не було цієї години пік, або щоб її розтягти трохи, щоб менше було скупчення людей", - пояснив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я оприлюднило проект рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину. Проект рекомендацій був винесений для громадського обговорення та набуде чинності після його затвердження.

Документ передбачає, що перед початком зміни усім працівникам дитсадка вимірюватимуть температуру. Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу буде виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань не будуть допущені до виконання обов’язків.

Передбачено, що температурний скринінг дітей будуть проводити при вході у заклад та кожні 4 години з занесенням показників у відповідний журнал.

Діти, в яких буде виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань, не допускатимуть до відвідування дитячого садка.

Ранкове приймання дитини до дошкільного навчального закладу проводитиме вихователь групи на території закладу, але за межами його будівлі.

Батькам необхідно буде одягати респіратор або захисну маску. Очікування на території повинно бути обмежено.

На вході до дитячого садка має бути організовано місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками.

У Міністерстві охорони здоров'я радять проводити всі протиепідемічні заходи, спрямовані на захист дітей, в ігровій формі та за особистим прикладом працівників закладу.