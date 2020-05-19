Гордон збрехав? В СБУ оприлюднили заяву

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Як повідомлялося раніше, після скандального інтерв’ю з Ігорем Гіркіним український журналіст Дмитро Гордон записав відео звернення, у якому заявив, що інтерв’ю було узгоджене зі Службою безпеки України, яка тепер використає отримані матеріали у справах проти РФ. «Флешка буде в Гаазі», - сказав Гордон. І вимагав, щоб усі критики просили у нього пробачення.

Сьогодні ж, 19 травня, з’явилася офіційна заява СБУ. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку Служби безпеки України у Фейсбуці.

«Служба безпеки України повідомляє, що проведення інтерв’ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою журналіста Дмитра Гордона.

Між тим, вся інформація, озвучена в цих інтерв’ю, вже детально аналізується співробітниками Служби на предмет її використання, як додаткових доказів захоплення Російською Федерацію території України та фактичного розв’язання війни на сході нашої держави», - йдеться в заяві.

Така позиція СБУ обурила багатьох коментаторів. Вони вважають її надто м`якою і безхребетною. Дописувачі вимагають, щоб правоохоронці відкрили проти Дмитра Гордона справу за сприяння тероризму та надання інформаційного майданчику вбивці українців, людині, що фактично розпочала війну на Донбасі.