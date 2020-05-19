Карантин в Україні буде продовжено до 22 червня – головний санлікар

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Карантин в Україні триватиме до 22 червня, але він буде з пом’якшеннями. Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко в ефірі «Сніданку з 1+1» у вівторок, 19 травня, передає NNS з посиланням на Тиждень.

«Питання в тому, що ми говоримо, що ми до 22 червня будемо подовжувати карантин, але він буде адаптивний з пом'якшувальними заходами, але все буде залежати від епідситуації», - розповів Ляшко, зазначивши, що у разі стрімкого зниження кількості нових випадків зараження карантин може бути скасовано передчасно.

Після 22 травня уряд планує запровадити режим адаптивного карантину.

Нагадаємо, в Україні карантин через пандемію COVID-19 триває з 12 березня.