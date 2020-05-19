Интервью Гордона с Гиркиным: реакция СБУ, политиков, журналистов и общественности

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Дмитрий Гордон, недавно оказавшийся в центре скандала из-за интервью с экс-псевдопрокурором Крыма Наталией Поклонской, записал интервью с бывшим главарем боевиков «ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым). В беседе журналист неоднократно назвал собеседника интеллектуалом, а также человеком «белой кости». Об этом NNS стало известно после просмотра интервью.

Опираясь на аналитический материал журналистов издания НВ, а также используя первоисточники, NNS расскажет о реакции украинского общества на данное интервью.

Записали его по Skype, так как разыскиваемый за терроризм, в частности — за причастность к крушению малазийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, Гиркин скрывается в России. В начале интервью Гордон похвалил Гиркина за «смелость», так как он «пришел» к нему на интервью. Беседа длилась более трех часов, набрав за это время почти 170 тысяч просмотров.

Гордон утверждает, что взял интервью у Гиркина, которого он считает «символом и одним из главных действующих лиц российской агрессии на Донбассе», потому что «хочет, чтобы люди во всем мире посмотрели это интервью и увидели, как путинская Россия, поставив перед собой цель захватить часть Украины, пришла к нам с огнем и мечом». Гордон также заявил перед интервью, что Гиркин — историческая личность, а его интервью — «приговор Путину и российской властной верхушке».

Большую часть интервью Гиркин транслировал штампы российской пропаганды.

В частности, он заявил, что он «полковник ФСБ в запасе с апреля 2013 года» и «в первую очередь, доброволец», что «значительная часть нынешней Украины относится к территории исторической России», называет оккупацию Крыма «воссоединением», а Украину «искусственным образованием», россиян и украинцев — «одним народом с небольшими региональными различиями», утверждает, что в Славянске много людей после прихода украинских военных «просто пропали», в Украине гражданская война «русских с русскими», «ополчение Боинг не сбивало», «ни ополчению, ни РФ сбивать Боинг было невыгодно».

Гиркин также утверждает, что герои Украины Юрий Дяковский и Юрий Поправка, которых террористы схватили безоружными, пытали и убили, якобы были расстреляны по его приказу, так как они диверсанты.

Реакция правоохранителей

BBC News Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ уже сообщила, что ведомство заинтересовалось интервью Гордона с Гиркиным.

«СБУ изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиним»,

— заявил собеседник BBC News Украина.

Аналогичное заявление пресс-центр СБУ сделал агентству Интерфакс-Украина.

«СБУ изучит ситуацию, связанную с интервью с Поклонской и Гиркиным»,

— цитирует агентство заявление пресс-службы.

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, комментируя интервью Гордона с Гиркиным BBC News Украина, отметил, что использовать интервью подозреваемых и обвиняемых лиц — «достаточно распространенная мировая практика».

«Такие интервью ценные дополнительным фактажом, деталями. Например, так называемая „прокурор“ Крыма подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине»,

— заявил Мамедов.

По его словам, особенную ценность в интервью с Гиркиным представляет информация о контроле и поставках оружия незаконным вооруженным формированиям из Российской Федерации.

«Я не исключаю возможность, что в будущем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права — военных преступлений и преступлений против человечности»,

— заявил Мамедов.

Реакция политиков

Партия Европейская солидарность потребовала от СБУ «немедленно возбудить дело по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны блогером Дмитрием Гордоном».

В заявлении партии говорится, что распространение на медиаресурсах Гордона «под видом „интервью“» «пропагандистских выступлений террориста Гиркина» и «коллаборантки Поклонской» является очевидным преступлением против суверенитета и территориальной целостности страны, за которую предусмотрена прямая уголовная ответственность.

«Отсутствие немедленной реакции на эту вопиющую провокацию со стороны властей и правоохранительных органов свидетельствует, что режим не просто сквозь пальцы смотрит на проделки реваншистов, но и находится с ними в сговоре, совместно реализуя спецоперацию Кремля „примирение“. Отсутствие реакции властей поощряет антигосударственные выступления и ползучий реванш», — подчеркнули в Европейской солидарности.

В партии добавили, что «регулярное появление террористов, которые отрицают территориальную целостность Украины в общественном медийном пространстве» является «символическим завершением первого года президентства Зеленского, который, согласно Конституции, несет прямую ответственность за политику безопасности страны», и индикатором изменений.

Реакция журналистов и общественных деятелей

Журналист Роман Кулик отметил на своей странице в Facebook, что после интервью Гордона с Поклонской о возможности интервью Гордона с Игорем Гиркиным (Стрелковым) «мрачно шутили».

Он также предположил, что Гордон будет благодарить Гиркина за «мужество» дать интервью, как и Поклонскую (что оказалось правдой — ред.).

Кулик призвал СБУ отреагировать на «коллаборантов и врагов украинской государственности» в эфире у Гордона.

Журналист Эспрессо и экс-депутат от Народного фронта в восьмом созыве Рады Сергей Высоцкий заявил, что интервью Гордона с Гиркиным свидетельствует о том, что «государства де-факто уже нет».

Журналистка НВ Кристина Бердинских предположила, что после Поклонской и Гиркина у Гордона будет «очередь на интервью».

«Уверена, что Николай Янович Азаров уже мечтает проанализировать работу всех „кривосись“, которые были после него. Виктор Федорович Янукович рассказать, как это одних страусов из своего дома заменить на других и как с этим жить вообще», — иронизирует журналистка.

Бердинских также написала, что ее интересуют не столько сами интервью, сколько то, как их удалось организовать и зачем они нужны.

Телеведущая Янина Соколова на своей странице в Facebook написала, что на прошлой неделе «предсказывала, что следующим свою площадку для высказываний господин Гордон предоставит главарям „Л/ДНР“».

«Даже Медведчук не решился на такой зашквар на своих ресурсах. Служба безопасности Украины без надежды надеюсь на вашу наконец реакцию. Поверьте, акций протеста не будет. Все как вы любите. Аплодисменты. Цветы. Посты благодарности», — добавила она.

Менее однозначно об интервью Гордона с Гиркиным выразился журналист УНИАН Роман Цимбалюк.

«Гордон у себя в Ютьюб показывает Гиркина. Смотрю и не могу понять: это интервью или допрос», — написал он.

Волонтер и основатель фонда Повернись живим Виталий Дейнега отреагировал на интервью с сарказмом.

«Любителям погонять девочек на Киевпрайдах и помахать кулаками рекомендую поискать офис Гордона в гугл картах. Он там есть», — заявил он на своей странице в Facebook.

Телеведущий Сергей Притула тоже отреагировал на интервью Гордона с Гиркиным саркастически.

«А какие замечательные интервью Дмитрий Гордон мог бы взять у Гиви и Моторолы, мммммм… Я думал, что дном было щебетание с государственной предательницей и колаборанткою Няш-Мяш. Но сегодня Дмитрий Ильич превзошел сам себя!» — написал он, добавив, что интересно будет наблюдать за реакцией на интервью журналистского сообщества.

Журналистка СТБ Яна Брензей написала, что сначала решила, что информация о том, что Гордон взял интервью у Гиркина — фейк.

«Оказалось нет. Гордон взял интервью у Гиркина. ВЗЯЛ ИНТЕРВЬЮ У ГИРКИНА. И не просто поговорил, а улыбался и поддакивал. То ли Дмитрий Ильич решил на российский рынок переориентироваться. То ли ради количества просмотров „мы за ценой не постоим“. Хотя, может, его как Штепу в плен взяли? Шутка. Стыд», — написала она.

Блогер и политолог Алексей Голобуцкий подчеркнул, что интервью Гордона с Гиркиным — это «откровенное нарушение закона. И факт, что никто на это не отреагирует».

Ведущий на телеканале Прямий Тарас Березовец на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что интервью с Поклонской и Гиркиным Гордон обнародовал в дни, когда отмечается 76-я годовщина депортации крымских татар.

«И это не совпадение, как вы догадываетесь. В этом случае совпадений не бывает. Ты берешь одного негодяя с одного кровоточащего края страны, с Донбасса, а вторую из второй раны, которая кровоточит уже седьмой год, из Крыма. И легализуешь их на правах нормальных людей. Ведь у нелюдей интервью не берут, правда?» — заявил Березовец.

Сам Дмитрий Гордон, комментируя скандальное интервью, сказал:

«Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто. И никогда никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины».

По его словам, флешки с материалами интервью находятся в Гааге, а "показания Поклонской и Гиркина станут одним из основных свидетельских показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе".

«Только что первый заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, который занимается Крымом и Донбассом, опубликовал от имени Генпрокуратуры благодарность мне, Дмитрию Гордону, за помощь Украине в расследовании громких дел в Крыму и на Донбассе», − указал журналист.

Редактор сайта Цензор.нет Юрий Бутусов прокомментировал такое объяснение. Он требует немедленно убрать интервью из открытого доступа. Журналист написал утром 19 мая:

«Интервью Дмитрия Гордона с российским террористом, который признался в убийстве трех граждан Украины, и который не признался, но обвиняется в убийстве 298 человек на борту "Боинга" МН-17 - является пропагандой терроризма. То, что спецслужбы Украины и правоохранительные органы до сих пор молчат - показатель их полной импотенции и недееспособности. Государство боится называть вещи своими именами - эй, СБУ, ОГПУ, куда спрятались? Как бы это не назвать, и как бы это не объяснять, это сотрудничество с террористом, который официально находится в розыске в Украине и в цивилизованном мире. За такую пропаганду в Израиле Дмитрий Гордон согласно закону 2016-го года был бы привлечен к уголовной ответственности. И если бы вместо каждой улыбки в интервью были вмонтированы кадры жертв Гиркина, тогда бы это было очевидно. Это не разоблачение. Дмитрий Гордон заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным - это операция спецслужб и прокуратуры Украины, это подтвердил и замгенпрокурора Гюндуз Мамедов. Генпрокуратура в лице Мамедова взяла на себя ответственность за данные интервью. Но в таком случае надо быть последовательным - и немедленно удалить это омерзительное видео, поскольку следствие уже получило видео, и это уже может быть приобщено к материалам дела. Я сегодня утром общался с руководством наших правоохранительных органов - все они также считают это информационной провокацией и не согласны с публикацией. К сожалению, реакция правоохранителей у нас не быстрая, все боятся публичных последствий. То, что продолжение ротации роликов с Гиркиным и Поклонской пропагандирует терроризм, подтвердил мне и сам Гюндуз Мамедов. Каждый час, который Дмитрий Гордон сохраняет у себя на канале Гиркина и Поклонской - каждый час он поддерживает террористов и оккупацию Крыма. Для гражданина Украины, который уважает себя и свою Родину это недопустимо, никаких оправданий быть не может».

Протест под офисом Гордона

Пока интервью еще транслировалось, под офис Гордона пришла группа возмущенных этим интервью людей.

Свой протест они выразили разрисовав фото на входе в офис Гордона красной краской и оставив послание на асфальте, передает Детектор Медиа.

Один из протестующих Николай Выговский заявил, что его и политолога Владимира Феськова задержали и везут в райотдел полиции после того, как они разрисовали красной краской портреты Гордона.

По данным Букв, здание также забросали яйцами.