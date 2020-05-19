Кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 травня

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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 19 травня в Україні 18876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 548 летальних, 5632 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 260 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 751 випадок;

Волинська область — 635 випадків;

Дніпропетровська область — 843 випадки;

Донецька область — 131 випадок;

Житомирська область — 573 випадки;

Закарпатська область — 911 випадків;

Запорізька область — 385 випадків;

Івано-Франківська область — 1235 випадків;

Кіровоградська область — 445 випадків;

м. Київ — 2359 випадків;

Київська область — 1245 випадків;

Львівська область — 1098 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 263 випадки;

Одеська область — 784 випадки;

Полтавська область — 264 випадки;

Рівненська область — 1188 випадків;

Сумська область — 164 випадки;

Тернопільська область — 1081 випадок;

Харківська область — 816 випадків;

Херсонська область — 168 випадків;

Хмельницька область — 267 випадків;

Чернівецька область — 2742 випадки;

Черкаська область — 376 випадків;

Чернігівська область — 110 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 травня 2020 року до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 47174 повідомлення про підозру на COVID-19.

Нижче – дані про одужалих та померлих від коронавірсу по областям.