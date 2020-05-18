У 50% заражених коронавірусом українців джерело інфікування невідоме - МОЗ

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Медики не знають, де і як підхопила коронавірусну інфекцію половина хворих українців. Про це розповів керівник Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузин, повідомляє NNS з посиланням на Depo.ua.

"50% – це ті випадки, в яких тип передачі інфекції не встановлено", – заявив Кузин. За словами глави ЦГЗ, приблизно 30% хворих отримали інфекцію через тісний контакт з підтвердженим хворим, і ще 8% – під час закордонних подорожей. Кузін говорить, що тестування всіх, хто був з симптомами/ознаками або був контактним, було доступно з першого надходження таких ПЛР-тестів у країну.

Зараз, за ​​словами чиновника, рівень поширення коронавірусу в Україні «не передбачає необхідності тестування кожного, хто проходить по вулиці або сидить вдома».