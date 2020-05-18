В Україні кожна друга родина з дітьми опиниться за межею бідності: ЮНІСЕФ б’є на сполох

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Понад 6 млн осіб можуть опинитись за межею бідності в Україні через соціально-економічну кризу, викликану COVID-19. 1,4 млн з них - діти. Такі показники консервативного сценарію Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), який базується на макропрогнозі Кабінету Міністрів України. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт організації.

Як стало відомо NNS , відповідно до аналітики, рівень бідності зросте з 27% до 44%. Вплив на дитячу бідність буде ще більш відчутним: з 33% до 51%. Тобто, нинішні розрахунки ЮНІСЕФ передбачають, що скрутне фінансове становище очікує кожну другу родину з дітьми.

ЮНІСЕФ стурбований, що погіршення економічної ситуації матиме найбільш руйнівний вплив на багатодітні сім’ї, одиноких батьків з дітьми, родини з дітьми до трьох років та одиноких пенсіонерів віком за 65 років.

У зв’язку з критичним зростанням дитячої бідності та незахищеності родин, ЮНІСЕФ закликає Президента, Парламент, Уряд та місцеву владу вжити термінових ефективних заходів соціального захисту для пом’якшення наслідків COVID-19.

Не зважаючи на обмеження державного та місцевих бюджетів, подолання дитячої бідності повинно стати головним пріоритетом, інакше у довгостроковій перспективі неминучі проблеми розвитку для всієї країни. Йдеться, у тому числі, про збільшення кількості дітей у інтернатних закладах, еміграцію, проблеми зі здоров'ям та економічним становищем родин, а також в цілому перешкоди до розвитку дитини.

“Ми маємо зробити все можливе, аби наслідки COVID-19 для дітей та їх родин були мінімальними. Від рішень держави сьогодні залежить майбутнє мільйонів дітей. Необхідно докласти зусиль, аби COVID-19 не став перешкодою у доступі до освіти, здорового харчування, достойних умов життя дітей та їх сімей”,

- зазначила Лотта Сильвандер, Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

ЮНІСЕФ наголошує на необхідності розробки короткочасної та довготривалої стратегії соціального захисту. У якості екстреного реагування, ЮНІСЕФ пропонує розглянути можливість тимчасової універсальної виплати всім домогосподарствам з дітьми.

Також необхідно розширювати існуючі програми з підтримки сімей, зокрема, збільшити щомісячні виплати допомоги при народженні дитини.

Міжнародний досвід підтверджує, що поєднання грошових виплат із локальними механізмами соціальних послуг є найбільш успішною системою соціального захисту.

У відповідь на нові виклики ЮНІСЕФ спрямовує свої ресурси на підтримку українських дітей та їх сімей і переорієнтовує існуючі програми для реагування на COVID. ЮНІСЕФ працює у різних напрямках: від доставки захисного та медичного обладнання в лікарні до стратегічних комунікацій, від допомоги організації дистанційного навчання до зміцнення потенціалу медичних працівників, освітян і соціальних працівників.

ЮНІСЕФ підтримує дії Уряду, які вже були реалізовані на підтримку дітей та сімей, та буде продовжувати співпрацю з Урядом для подальшого зміцнення системи соціального захисту в Україні.