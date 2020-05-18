Як прискорити процес приготування голубців: простий і ефективний трюк

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Якщо хтось боїться навіть починати готувати класичні голубці, то ця стаття саме для вас, пише Ukr.Media, передає NNS.

Розповідаємо, як можна готувати улюблені всіма голубці, набагато простіше і швидше.

Найбільше в приготуванні голубців всіх лякає підготовка самого капустяного листя. Його потрібно правильно і дуже акуратно відокремити від середини і термічно обробити. Для багатьох це найскладніший етап.

Потрібно вирізати качан з капусти і поставити її в мікрохвильову піч на 15 хвилин, включивши на найбільшу потужність.

Після такої обробки, капустяне листя дуже легко відокремлюється. До того ж воно стає м'яким, що теж необхідно при формуванні голубця.

Якщо останнє листя все одно не відокремлюється, потрібно обрізати качан, за який воно тримається.

Тепер розповімо, як правильно загортати голубці, щоб не порвалося саме листя, і начинка не вилізла, під час готування.

Для цього візьміть відповідну за розмірами форму, можна скористатися звичайною тарілкою.

Все залежить від того, якого розміру голубців ви віддаєте перевагу.

Завдяки такому способу, можна використовувати зовсім різне листя, навіть подерте.

Отже, викладаємо лист у форму, кладемо начинку і просто загортаємо краї.

Виходять, навіть дуже симпатично, а саме головне начинка залишиться на своєму місці.

Все, тепер залишилося їх тільки зварити.

Головне фото: @yoesrizalrusli