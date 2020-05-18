Автобусне сполучення відновиться вже невдовзі

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Відкриття всіх регулярних автобусних перевезень на маршрутах загального користування з 22 травня 2020 року можливе за погодженням із МОЗ та за умови дотримання перевізниками санітарно-епідеміологічних норм. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури, передає NNS.

"Була досягнута домовленість з бізнесом щодо можливості відкриття з 22 травня 2020 року всіх регулярних автобусних перевезень на регулярних маршрутах загального користування. Разом з тим, відкриття таких перевезень буде можливим виключно за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України та дотриманням автомобільними перевізниками санітарно-епідеміологічних норм", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про це було домовлено 14 травня під час спільної наради за участю автомобільних перевізників, власників автостанцій, громадських організацій та асоціацій автомобільного транспорту, а також за участю заступника міністра охорони здоров’я – головного Державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Наразі Мінінфраструктури спільно з МОЗ готує відповідний проєкт постанови Кабінету міністрів щодо поновлення пасажирських автомобільних перевезень.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі й для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Наразі карантин продовжено до 22 травня.