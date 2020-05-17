Кількість випадків коронавірусу в Україні на 17 травня

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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 травня в Україні 18291 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 514 летальних (+17 за добу), 5116 пацієнтів одужало (+210 за добу). За добу зафіксовано 433 нові випадки. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний Телеграм-канал МОЗ України.

Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область — 2694 інфікованих (+47 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Київ — 2280 (+59).

Івано-Франківська область — 1210 (+10).

Київська область — 1197 (+54).

Рівненська область — 1126 (+22).

Тернопільська область — 1078 (+13).

Львівська область — 1019 (+50).

Закарпатська область — 885 (+27).

Дніпропетровська область — 837 (+31).

Харківська область — 786 (+13).

Одеська область — 746 (+12).

Вінницька область — 715 (+15).

Волинська область — 615 (+16).

Житомирська область — 546 (+6).

Кіровоградська область — 443 (+2).

Запорізька область — 378 (+13).

Черкаська область — 372 (+9).

Полтавська область — 264 (+1).

Хмельницька область — 253 (+18).

Миколаївська область — 238 (+2).

Херсонська область — 167 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Сумська область — 162 (+1).

Донецька область — 130 (+9).

Чернігівська область — 108 (+3).

Луганська область — 42 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.