Кількість випадків коронавірусу в Україні на 17 травня

17 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 травня в Україні 18291 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 514 летальних (+17 за добу), 5116 пацієнтів одужало (+210 за добу). За добу зафіксовано 433 нові випадки. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний Телеграм-канал МОЗ України.

Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Чернівецька область — 2694 інфікованих (+47 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • Київ — 2280 (+59).
  • Івано-Франківська область — 1210 (+10).
  • Київська область — 1197 (+54).
  • Рівненська область — 1126 (+22).
  • Тернопільська область — 1078 (+13).
  • Львівська область — 1019 (+50).
  • Закарпатська область — 885 (+27).
  • Дніпропетровська область — 837 (+31).
  • Харківська область — 786 (+13).
  • Одеська область — 746 (+12).
  • Вінницька область — 715 (+15).
  • Волинська область — 615 (+16).
  • Житомирська область — 546 (+6).
  • Кіровоградська область — 443 (+2).
  • Запорізька область — 378 (+13).
  • Черкаська область — 372 (+9).
  • Полтавська область — 264 (+1).
  • Хмельницька область — 253 (+18).
  • Миколаївська область — 238 (+2).
  • Херсонська область — 167 — нових випадків за добу не зареєстровано.
  • Сумська область — 162 (+1).
  • Донецька область — 130 (+9).
  • Чернігівська область — 108 (+3).
  • Луганська область — 42 — нових випадків за добу не зареєстровано.

 Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Автор: Администратор

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