Кількість випадків коронавірусу в Україні на 17 травня

- 17 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 травня в Україні 18291 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 514 летальних (+17 за добу), 5116 пацієнтів одужало (+210 за добу). За добу зафіксовано 433 нові випадки. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний Телеграм-канал МОЗ України.
Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Чернівецька область — 2694 інфікованих (+47 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 2280 (+59).
- Івано-Франківська область — 1210 (+10).
- Київська область — 1197 (+54).
- Рівненська область — 1126 (+22).
- Тернопільська область — 1078 (+13).
- Львівська область — 1019 (+50).
- Закарпатська область — 885 (+27).
- Дніпропетровська область — 837 (+31).
- Харківська область — 786 (+13).
- Одеська область — 746 (+12).
- Вінницька область — 715 (+15).
- Волинська область — 615 (+16).
- Житомирська область — 546 (+6).
- Кіровоградська область — 443 (+2).
- Запорізька область — 378 (+13).
- Черкаська область — 372 (+9).
- Полтавська область — 264 (+1).
- Хмельницька область — 253 (+18).
- Миколаївська область — 238 (+2).
- Херсонська область — 167 — нових випадків за добу не зареєстровано.
- Сумська область — 162 (+1).
- Донецька область — 130 (+9).
- Чернігівська область — 108 (+3).
- Луганська область — 42 — нових випадків за добу не зареєстровано.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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