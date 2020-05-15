Розпочато призначення допомоги ФОПам на дітей

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Розпочато призначення допомоги на дітей віком до 10 років фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку Міністерства соціальної політики України.

Як стало відомо NNS , електронною послугою з надання допомоги на дітей вже скористалися понад 19 тис осіб.

Нагадаємо, вона призначається фізичним особам-підприємцям (I і II груп оподаткування) на дітей віком до 10 років на період карантину та протягом 30 днів після його відміни.

Для дітей до 6 років сума виплати складає 1 779 гривень,

Для дітей 6 – 10 років — 2 218 гривень.

Щоб отримати допомогу, підприємці повинні були сплатити єдиний внесок на соціальне страхування за весь 2019 рік. Якщо ФОП оформлений в минулому році, то за всі місяці після реєстрації. Для оформлення виплат треба подати документи в управління соцзахисту в паперовій або електронній формі (через платформи Мінсоцполітики — https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua або https://www.msp.gov.ua).

Крім заяви, потрібні такі документи:

копії свідоцтв про народження дітей,

довідка з Пенсійного фонду про сплату єдиного внеску (форма ОК-7),

копія документу, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземців та осіб без громадянства).

якщо дитина під опікою, то копію рішення суду або райради щодо встановлення опікунства.

Документи у фотокопіях подаються в електронній формі з цифровим підписом.

Допомога призначається з місяця звернення і виплачується на рахунок, відкритий в одному з уповноважених банків. Одержання інших видів допомоги, крім компенсації послуги «муніципальна няня», не впливає на виплату.