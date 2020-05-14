Українці подали в суд на Китай через коронавірус

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Окружний адмінсуд Києва отримав позов від однієї з українських громадських організацій. Його автори вимагають від Китаю компенсувати Україні збитки, спричинені коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Ракурс, яке, в свою чергу, посилається на Судову владу.

Як стало відомо NNS , позивачі серед іншого просять встановити бездіяльність уряду Китайської народної республіки і держорганів України, що призвела до поширення COVID-19, повідомляє «Судова влада».

Відповідачами у позові, який надійшов від однієї з громадських організацій, є Державна рада КНР, Офіс президента України, Кабінет міністрів, Міністерство охорони здоров’я і Міністерство соціальної політики України, Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора, колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук і екс-очільники охорони здоров’я Зоряна Скалецька та Ілля Ємець.

Крім того, відповідати за епідемію мусять, на думку позивачів, 48 нардепів — членів бюджетного та медичного профільних комітетів Ради.

Громадська організація просить ОАСК «визнати бездіяльність вказаних відповідачів щодо невжиття належних заходів реагування, спрямованих на захист населення від інфекційних хвороб та запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».

У позові загалом дев’ять вимог. Головна з них — зобов’язати уряд Китаю сплатити збитки та реституцію за поширення епідемії. Уряд України позивач просить зобов’язати розробити та виконати відповідні державні цільові програми та санітарно-протиепідемічні правила.

В ОАСК наразі вирішують, чи відкриватимуть провадження в адміністративній справі.

Тим часом китайське посольство в Україні вже відреагувало на позов. У дипустанові вважають, що ця громадська організація «попалася на отруєний політичний гачок» дезінформації, яку нібито поширюють недруги Китаю. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій посольством КНР.

Посольство наголошує, що наразі не існує єдиної версії щодо походження коронавірусу. Зокрема, не виключається, що його джерело було не в Китаї, а КНР була лише першою країною, котра офіційно повідомила про нове захворювання.

Покласти відповідальність на країну, яка першою повідомила про появу нового вірусу, — у світі немає таких прецедентів і немає такої логіки, — наголошують у посольстві.

Прес-служба посольства запевняє, що КНР не отримала жодної вигоди від епідемії та навмисне не намагалася поширити коронавірус на інші держави, а навпаки — вжиті КНР на початку епідемії заходи дозволили «виграти дорогоцінний час для всього світу» та накопичити необхідний для боротьби з коронавірусом досвід.

- Китай є постраждалою країною, і — за логікою — заслуговує на співчуття, — наголошують у дипустанові. Також у посольстві зазначили, що Україна та Китай з моменту початку епідемії співпрацюють у цій сфері. — Ми надаємо Україні гуманітарну допомогу, ділимося досвідом, допомагаємо Україні закуповувати в Китаї медичні товари, — наголошують у дипустанові.