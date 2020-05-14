Нічим лікуватися. Восени Україні загрожує дефіцит медикаментів

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Українські пацієнти вже восени можуть відчути значний дефіцит медичних препаратів, адже закупівлі ліків бюджетним коштом цього року досі не розпочалися. Про це заявив генеральний директор Державного підприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов під час онлайн-брифінгу в четвер, повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ.

«З огляду на те, що закупівлі не розпочалися, що досі не ухвалена низка рішень, передусім Міністерством охорони здоров’я України, є вже реальна загроза, не просто ризик, а реальна загроза того, що восени цього року українські пацієнти за цілою низкою напрямів відчують суттєвий дефіцит медпрепаратів», - сказав Жумаділов.

За його словами, за деякими напрямами це буде пов’язано, зокрема, з тим, що вони не були профінансовані на 100%. Водночас, за деякими напрямами повне фінансове покриття було передбачено, проте ліки не зможуть надійти до осені, тож "ці пацієнти почнуть відчувати дефіцит значний в медпрепаратах".

Гендиректор МЗУ уточнив, що це стосується таких напрямів, як дитяча онкологія, дихальні розлади новонароджених, закупівлі препаратів антиретровірусної терапії, потрібних людям з ВІЛ-позитивним статусом.

«Чому я кажу про те, що восени цих ліків за кошти 2020 року ще не буде? Тому, що за найкращого сценарію,.. якщо ми розпочнемо наші закупівлі з 1 червня - в нас майже 500 закупівельних процедур заплановано по наших напрямах- ці ліки в найкращому випадку приїдуть у грудні цього року, в січні, лютому, березні, квітні наступного року», - наголосив Жумаділов.

Він зауважив, що закупівельна процедура триває певний час: зокрема, необхідно пройти закупівлю за процедурою євротендерів, виготовити ліки, доставити їх, тощо.

«Коли ми складаємо докупи всі ці терміни, то розуміємо, що в найкращому випадку ми зможемо почати привозити ці ліки в грудні цього року», - підсумував Жумаділов.

Як повідомлялося, у березні тодішній міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець доручив провести службове розслідування ситуації у Державному підприємстві “Медичні закупівлі України” після публікації генерального директора МЗУ Арсена Жумаділова, в якій викладена інформація про нібито блокування процесу закупівель товарів, призначених для боротьби з коронавірусом.