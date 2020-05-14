Метро у Києві, Дніпрі і Харкові можуть відкрити не в один день - Ляшко

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Роботу метрополітенів Києва, Дніпра та Харкова може бути поновлено не в один день, пише Укрїнформ, передає NNS.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі UA: Українське радіо, коментуючи звернення Київського міського голови Віталія Кличка щодо відкриття метрополітену з 25 травня.

"Ми будемо розглядати це питання і схвалювати, враховуючи епідситуацію і наші етапи виходу з карантину, які будуть враховувати адаптивність. Мова про три міста: Київ, Харків і Дніпро. І я не можу гарантувати, що метрополітен в них відкриється в один день", - зазначив Ляшко.

За його словами, проблема щодо роботи громадського транспорту більше характерна для великих міст, ніж для малих. "Ми розглядаємо це питання з Міністерством інфраструктури та Міністерством економіки. Є питання, які ми обстоюємо з епідеміологічної точки зору. Зараз розглядаємо, що громадський транспорт буде відкрито в другому чи третьому етапі (пом'якшення карантину - ред.), якщо не буде ускладнень епідеміологічної ситуації. Зараз ми говоримо про комплексне відкриття. Орієнтовно, це буде початок червня", - наголосив заступник міністра охорони здоров'я.

Він додав, що із запуском громадського транспорту можна буде говорити про вирішення питання і з відкриттям дитячих садків.

У контексті послаблення карантину, що розпочалося 11 травня, він зауважив, що відкриваються "перукарні, літні майданчики, якщо всі вони будуть дотримуватися певних норм, і ми розуміємо, якщо до нас будуть прислуховуватися, то ми не повинні відчути сплеску захворюваності".

Водночас Ляшко наголосив, що до завершення карантину "ще довго", і громадянам потрібно дотримуватися його умов: соціальної дистанції, миття рук і носіння маски.

За таких умов, спрогнозував головний держсанлікар, будуть проводитися наступні етапи пом’якшення карантину.

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